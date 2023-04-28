Строительство нового выезда из Кондратово на Парковый планируется начать в 2024 году

Фото: Правительство Пермского края

Строительство новой дороги, которая соединит Кондратово с микрорайоном Парковый, планируется начать в следующем году. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на директора пермского филиала «Девелопмент-Юг» Алексея Скрипкина.

По информации издания, застройщик имеет соглашение с властями о комплексном развитии территории в Пермском округе, а также выступает заказчиком работ по проектированию будущей дороги.

О планах краевых властей спроектировать новую дорогу из Кондратово в Пермь стало известно еще в 2020 году. Отмечалось, что с начала масштабной застройки численность деревни выросла примерно в два раза. Сейчас там проживает около 13 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что выезд из деревни Кондратово на улицу Строителей планируется организовать в разных уровнях. Строительство разделят на несколько этапов.

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