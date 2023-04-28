В Перми на заводе Дзержинского расширят производство

Фото: Яндекс Карты

Новый владелец завода им. Дзержинского Владимир Тепляшин рассказал «Коммерсанту-Прикамье» о планах по развитию производства.

Он подчеркнул, что нет планов по ликвидации, сокращению или перепрофилированию производства, наоборот, оно будет расширено и модернизировано.

Завод намерены вывести из 17-летней процедуры банкротства. Когда с него снимут ограничения на финансовую и хозяйственную деятельность, будут привлекать частные инвестиции. Также предприятие будет участвовать в государственных программах по модернизации производства. Главной целью, по словам Владимира Тепляшина, является выполнение гособоронзаказа.

Торги по продаже имущественного комплекса завода Дзержинского завершились 21 апреля. Победителем стало московское ООО «ПСК «Спецпроектстрой», которое возглавляет Владимир Тепляшин. Цена сделки — 725 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65