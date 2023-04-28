Пермякам показали, как будет выглядеть визит-центр в Черняевском лесу

Эскиз: администрация Перми
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт визит-центра особо охраняемых природных территорий Прикамья. Его построят в Чернявском лесу со стороны улицы Подлесной.
Здание будет двухэтажным, площадью 872,1 квадратных метров. Для его отделки используют облицовочный кирпич и вентилируемые фасадные материалы с фактурой под дерево.
В визит-центре будут проводить различные мероприятия, акции и квесты, направленные на экологическое просвещение граждан. В здании на первом этаже появятся выставочные залы, а на втором — помещения для мастер-классов и конференц-залы.
Потроят визит центр за 61,7 млн рублей. Работы завершат в начале следующего года.
Эскиз: администрация Перми
Эскиз: администрация Перми
Эскиз: администрация Перми
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