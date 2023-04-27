На северных реках Пермского края началось половодье

Фото: Николай Оберемченко

В период с 25 по 27 апреля в северных районах Пермского края из-за аномального тепла возобновилось таяние снега.

Как сообщили в ГИС центре ПГНИУ, в результате теплой погоды на реках бассейнов Вишеры, Яйвы, Косьвы и севера бассейна Чусовой начинается половодье. Его первый пик сформируется в ближайшие пятницу-субботу, он будет ниже средних многолетних значений и значительно ниже уровней прошлого года.

В горной части Пермского таяние снега с середины третьей декады апреля почти приостановилось. В бассейне Вишеры средний расчетный влагозапас снега на 25 апреля был чуть более 250 мм.

В Камском водохранилище сохраняется аномально низкий уровень воды - на 1,5 метра ниже нормы для этого периода. В ближайшие дни приток воды в водохранилище значительно увеличится, но все равно останется существенно меньше нормы. Это связано с завершением половодья на остальной части водосбора. Поэтому уровень воды в водохранилище будет расти сравнительно медленно. По состоянию на 25 апреля уровень воды составлял 197 см при норме для этой даты 330 см и нормальном подпорном уровне - 850 см.

На реке Сылве пик нынешнего половодья оказался самым низким в истории наблюдений, причем максимальный уровень воды оказался ниже пика 1932 года более, чем на метр.

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