Дмитрий Сысоев возглавил Пермскую транспортную полицию

Фото: Управление на транспорте МВД РФ

В качестве начальника Пермского линейного отдела МВД России на транспорте 42-летнего подполковника Дмитрия Сычева представил начальник УТ МВД России по Уральскому округу, генерал-майор полиции Александр Востриков.

Дмитрий Сысоев родился в Перми 21 июня 1980 года. В 2001 году окончил Пермский филиал юридического института МВД РФ. Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году в должности оперуполномоченного на станции Пермь-Сортировочная.

В 2012 году Дмитрий Сысоев возглавил подразделение уголовного розыска Пермского линейного управления МВД России на транспорте. Под его началом отдел достиг значительных результатов в деле пресечения, выявления и раскрытия преступлений.

С 2021 года он занимал должность заместителя начальника отдела – начальника полиции, а в октябре 2022 года был назначен временно исполняющего обязанности начальника Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

Коллеги по службе отмечают у Дмитрия Сысоева пытливый ум, грамотные организаторские способности и беспринципность в вопросах борьбы с криминалом.

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