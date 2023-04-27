Пермская художественная галерея начнет работу в новом здании летом 2024 года

Фото: permkrai.ru

Министр культуры Пермского края Алла Платонова в своем телеграм-канале провела прямой эфир, в котором рассказала о реализации крупных культурных проектов в Перми.

Одним из самых масштабных является строительство нового здания Пермской художественной галерее в социо культурном пространстве «Завода Шпагина».

По словам Аллы Платоновой, галерея должна подготовить к переезду свою коллекцию уже осенью 2023 года. Действующая экспозиция в Спасо-Преображенском соборе будет закрыта.

«Строительство нового здания художественной галереи идет в хорошем темпе, его планируется завершить уже в декабре 2023 года. Летом 2024 года планируется открыть первую выставку», - отметила глава культурного ведомства.

Пермская художественная галерея сейчас продолжает работу в здании Спасо-Преображенского собора. С момента ее открытия в 1932 году объемы коллекции увеличились более чем в 25 раз, а выставочные площади остались прежними. Строительство нового здания галереи на ул. Советской, 1 началось в 2021 году. Площадь пятиэтажного здания составит 21,6 тыс. кв. метров, что в семь раз больше сегодняшней площади галереи. Новые экспозиции включат в себя разделы графики, нумизматики, стекла и фарфора, редкостей, народного искусство Пермского края и другие.

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