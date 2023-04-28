Абитуриенты из Перми смогут учиться и работать в «Синергии» по программе «Кадровый резерв»

Ребята могут продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре или по программе бизнес-образования МВА в «Синергии» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Пермском крае — свыше 12 тысяч выпускников. У каждого из них есть возможность одновременно работать по выбранной специальности и бесплатно учиться в Университете «Синергия» по программе «Кадровый резерв».

Студентам будут выплачивать не только стипендию, но и зарплату, а также предоставят возможность проживать в общежитии при вузе.

- По этой программе в Университете работают четыре факультета: управления, экономики, программирования и дизайна. Основное обучение студентов ориентировано на решение прикладных задач. Для дополнительного обучения проходят тренинги и мастер-классы, формируют навыки скорочтения, тренировки памяти, развития личной эффективности и тайм-менеджмента. В качестве дипломной работы они готовят и защищают бизнес-план. В 2022 году на место в вузе претендовали 50 абитуриентов. При поступлении учитываются результаты ЕГЭ и личностные качества, которые выявляют на вступительных испытаниях — собеседовании, онлайн-интервью и в «Школе лидерства», - пояснил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Особое место в расписании учащихся занимает творческо-досуговая активность, в которую входят игры КВН.

Ребята могут продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре или по программе бизнес-образования МВА в «Синергии». Как отмечает Вадим Лобов, многие выпускники «Кадрового резерва» остаются в Корпорации или компаниях-партнерах и быстро вырастают до позиций руководителей и топ-менеджеров.

- Я получил работу в кампусе «Синергии» в Дубае. Кто бы мог подумать, что я, обычный парень из региона, смогу трудоустроиться в другой стране в таком раннем возрасте. Эта программа стала для меня началом моей международной карьеры. Учиться и работать сложно одновременно, но оно того стоило, — рассказывает Илья Мельничук, выпускник проекта «Кадровый резерв», теперь — коммерческий директор филиала Университета «Синергия» в Дубае.