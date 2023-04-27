С 1 мая в Пермском крае запустят сезонные автобусные маршруты

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе в Пермском крае запустят сезонные автобусные маршруты. Они начнут курсировать уже с 1 мая. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

С понедельника будет работать автобус №112. Он будет следовать по маршруту «Пермь (АС «Южная») - кооп. Машиностроитель». Из Перми автобусы отправляются 7.05, 10.15, 15.00, 17.55. С пятницы по воскресенье будут организованы дополнительные рейсы в 8.05, 11.05, 16.15. Отправление из кооп. Машиностроитель: 0.:40, 11.45, 16.30, 19.30, а также с пятницы по воскресенье: 9.45, 12.45, 18.00.

Также начнет работу автобус №374, который поедет по маршруту «Пермь – д. Ключики - п. Юго-Камский». Время отправления из краевой столицы: 6.20, 11.25, 15.55, 19.10, из поселка Юго-Камский: 7.55, 13.10, 17.30, 20.40.

Кроме того, с 1 мая можно будет уехать на автобусе №733. Он будет курсировать по маршруту «Пермь - д. Берег Камы (с/п Юго-Камский)». Из Перми автобус поедет в 7.00, 10.25, 14.00, 17.00, а из деревни Берег Камы – в 8.30, 12.30, 15.30, 18.30.

Пассажиры смогут купить билеты заранее на официальном сайте автовокзала.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65