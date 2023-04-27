В Перми с 8 мая начнется ежегодная профилактика теплосетей с отключением горячей воды

Фото: ПАО «Т Плюс»

В Перми с 8 мая начнется ежегодная проверка теплосетей на прочность и плотность. В числе первых она коснется части зданий Свердловского и Мотовилихинского районов Перми.

Проверку будут осуществлять Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс». В компании пояснили, гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедится в их надежности для несения необходимых нагрузок.

В целях минимизации временные неудобств для жителей, энергетики будут синхронизировать свои работы с ремонтами на ТЭЦ и котельных, а также профилактикой управляющими компаниями и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

О сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Информацию также можно уточнить на сайте компании «Т Плюс» в разделе «Гидравлические испытания».

«Если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом», - дают совет специалисты ресурсоснабжающей компании.

В случае отсутствия горячей воды жители города также могут обратиться в Тепловую справочную службу по тел. 259-39-98.

Всего в Перми предстоит проверить 2 056 км теплосетей на 115 участках тепломагистралей. По ним тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты города.

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