В Пермском крае на майские праздники изменится расписание электричек

Фото: Алиса СТАРОСТИНА

В Пермском крае в период майских праздников изменится движение пригородных электропоездов. В Пермской пригородной компании рассказали, по какому графику будут ходить электрички в эти дни.

Поезда №6025/6026 Пермь II – Менделеево – Пермь II будут курсировать с 28 апреля по 1 мая, а также с 5 по 9 мая. Из Перми электричка поедет в 15.04, а в обратном направлении, из Менделеево отходит – в 18.27.

На поездах №6027/6028 Пермь II – Григорьевская – Пермь II можно будет уехать со 2 по 4 мая. Отправляться из Перми они будут в 15.04, в обратном направлении - в 18.56.

Поезда №7196 Пермь II – Кишерть, а также №6171 Кишерть – Верещагино будут следовать 28 и 29 апреля, а также 1, 5, 6, 9 мая. Электрички №6009 Пермь II – Верещагино курсирует 30 апреля, 2, 3, 4, 7, 8 мая.

Поезда №7184/7183 Чусовская – Пашия – Чусовская будут ходить 29, 30 апреля, 2, 3, 4, 6, 7, 8 мая, а поезда №7182/7181 Чусовская – Теплая Гора – Чусовская - 28 апреля, 1, 5, 9 мая.

Поезда №6945/6942 сообщением Чусовская – Кын – Чусовская будут следовать в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, а поезда №6935/6932 Чусовская – Рассоленко - Чусовская – в период со 2 по 5 мая.

Поезда №7182/7181 сообщением Чусовская – Теплая Гора – Чусовская курсируют 28 апреля, 1, 5, 9 мая. Из Чусовской электричка отправится в 22.10, из Теплой Горы – в 03.25.

На электричке №6191 Кукуштан – Пермь II не получится уехать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Эти поезда будут временно отменены.

Пассажирам рекомендуется быть внимательнее. С более подробным расписанием движения электричек со временем остановок можно ознакомиться на сайте Пермской пригородной компании, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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