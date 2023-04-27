В Перми Валерий Гергиев увидел реконструкцию филармонии и вспомнил Сергея Дягилева

Фото: Правительство Пермского края

В Перми с традиционным аншлагом отгремел Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева. В его рамках на сцене Пермского театра оперы и балета состоялся концерт Симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением прославленного маэстро.

В своем плотном графике Валерий Гергиев выбрал время, чтобы увидеть масштабные работы по реконструкции большого зала Пермской краевой филармонии на ул. Куйбышева, 14.

Во время импровизированной экскурсии представитель строительной компании, ведущей реконструкцию, рассказал, что будет значительно увеличена полезная площадь сцены, обновлено оборудование, зрительный зал будет рассчитан на 830 мест.

После реконструкции появится специальная климатическая зона для зрителей и исполнителей. Под каждым креслом планируется установить систему, которая будет подавать свежий воздух, а также в зависимости от погодных условий – теплый или холодный воздух. На самой сцене разместятся подъемники для хора и рояля, которые также будут содержаться в особых климатических условиях.

Конструкция сцены включит подъемники для хора и рояля. Уникальные технологии позволят создавать переменную акустику для разных мероприятий: симфонических и хоровых концертов, спектаклей и концертов.

Оценить возможности новой сцены попробовал известный скрипач, уроженец Перми Павел Милюков. Он исполнил несколько произведений на скрипке XVIII века.

«Безусловно, Пермский край богат культурными традициями. Например, мы все обязаны Прикамью за Сергея Дягилева... Зал филармонии всегда был хорошим и пользовался уважением. Но сейчас здесь воплощены в жизнь характеристики, которые помогут оркестрам, ансамблям, солистам, певцам показать полноценно свой талант и мастерство», – отметил после посещения здания Пермской филармонии Валерий Гергиев.

Краевые власти заверяют, что в начале мая подрядчик приступит к монтажу акустической раковины, все строительные работы должны завершиться уже этим летом. Реконструкция выполняется в рамках региональной программы «Пермь-300».

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