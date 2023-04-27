Пермский краевой суд оставил в силе заочный арест депутата ЗС Ильи Лисняка

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Пермский краевой суд в среду, 26 апреля, рассмотрел ходатайство об обжаловании избранной меры пресечения депутату Заксобрания Илье Лисняку. Судья Дмитрий Отинов оставил в силе меру пресечения в виде двух месяцев СИЗО с момента экстрадиции. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе краевого суда.

Ранее в отношении депутата следователи возбудили уголовное дело за вымогательство в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022 году он угрожал сотруднику аппарата администрации региона распространением негативной информации о нем и его семье. Также обвиняемый требовал передать ему крупную сумму денег.

Депутату удалось скрыться за границу. Теперь он объявлен в международный розыск. Дзержинский районный суд Перми заочно арестовал его на два месяца. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции на территорию РФ.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65