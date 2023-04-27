В Пермском университете открыли новую образовательную видеостудию

Фото: Пресс-служба ПГНИУ / psu.ru

В новой видеостудии, открытой в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), преподаватели смогут самостоятельно создавать контент для лекций и учебных занятий. Студия будет открыта и для студентов вуза – они смогут записывать ролики в рамках научных, образовательных и общественных проектов.

Оборудование позволяет создавать видеоконтент на профессиональном уровне – в студии есть микрофоны, видеокамеры, телесуфлёр, интерактивная доска, устройство для записи видео и система шумоподавления.

«Преподаватели Первого на Урале получили возможность упаковать свой уникальный опыт, чтобы поделиться им со студентами в том формате, который наиболее интересен и востребован сегодня. Новая инфраструктура позволит дополнительно повысить уровень образования по всем направлениям. Есть и другая задача, которую решит новое пространство – предоставить студентам технические возможности для создания и продвижения научного-популярного контента, образовательных продуктов», – рассказал и.о. ректора ПГНИУ Игорь Германов.

Лаборатория будет также использоваться для обучения студентов педагогических направлений. В ней они смогут получить опыт использования информационных технологий в образовательном процессе.

Управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк Анна Салеева отмечает, что Сбер и ПГНИУ связывает крепкое сотрудничество.

«Многие наши сотрудники – выпускники вуза. Поэтому мы, как технологичная компания, уделяем особое внимание тем проектам, которые позволяют преподавателям выводить занятия на уровень, отвечающий всем современным потребностям, а студентам формировать компетенции для успешного построения карьеры в лучших компаниях нашей страны», - говорит Анна Салеева.

Проект реализован при финансовой поддержке Сбера в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» ПГНИУ. В соответствии со стратегией развития Пермского университета до 2030 года более чем в 30 аудиториях Первого на Урале уже установлены современные электронные образовательные средства. Проект по модернизации учебных аудиторий будет продолжен летом 2023 года.