Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

В Перми 1 мая стартует летний спортивный сезон. Его откроет традиционная легкоатлетическая эстафета «Звезда».

На период проведения эстафеты с 11:00 до 17:00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта на нескольких участках автомобильных дорог в центральной части Перми:

– Комсомольскому пр. по обеим сторонам от ул. Пушкина до дома №67 на Комсомольском пр.;

– ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Швецова от Комсомольского пр. до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Успенского от ул. Пионерской до Комсомольского пр.;

– ул. Тимирязева от Комсомольского пр. до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. 1-й Красноармейской от Комсомольского пр. до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Осипенко от ул. Пионерской до ул. Газеты «Звезда».

Кроме того, с 00:00 30 апреля до 17:00 1 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

– на Комсомольском пр. по обеим сторонам от ул. Пушкина до Комсомольского пр., 67;

– на ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского пр.

В краевом минспорта пояснили, участники эстафеты преодолеют дистанцию 6 750 метров, которая будет разбита на 15 этапов. Старт примут около 2 тыс. человек из 80 команд.

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