Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края
В Перми 1 мая стартует летний спортивный сезон. Его откроет традиционная легкоатлетическая эстафета «Звезда».
На период проведения эстафеты с 11:00 до 17:00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта на нескольких участках автомобильных дорог в центральной части Перми:
– Комсомольскому пр. по обеим сторонам от ул. Пушкина до дома №67 на Комсомольском пр.;
– ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда»;
– ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;
– ул. Швецова от Комсомольского пр. до ул. Газеты «Звезда»;
– ул. Успенского от ул. Пионерской до Комсомольского пр.;
– ул. Тимирязева от Комсомольского пр. до ул. Газеты «Звезда»;
– ул. 1-й Красноармейской от Комсомольского пр. до ул. Газеты «Звезда»;
– ул. Осипенко от ул. Пионерской до ул. Газеты «Звезда».
Кроме того, с 00:00 30 апреля до 17:00 1 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:
– на Комсомольском пр. по обеим сторонам от ул. Пушкина до Комсомольского пр., 67;
– на ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского пр.
В краевом минспорта пояснили, участники эстафеты преодолеют дистанцию 6 750 метров, которая будет разбита на 15 этапов. Старт примут около 2 тыс. человек из 80 команд.
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