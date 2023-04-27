Пермяки могут получить призы за участие в голосовании за объекты благоустройства

Фото: Администрация Перми

В Перми стартовало онлайн-голосование за благоустройство общественных пространств на 2024 год. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

За участие в голосовании пермяки могут получить ценные призы – слоты на Пермский марафон, футболки, сувенирная продукция к 300-летию города, а также билеты в зоопарк или в театр. Подробности рассказали в пресс-службе городской администрации.

Чтобы стать участником розыгрыша, нужно проголосовать на сайте 59.gorodsreda.ru за понравившийся объект благоустройства. После этого сделать скриншот и прикрепить его в сообщении под постом в группе «Пермь Первая» в соцсети ВКонтакте. Победителей определят 1 июня.

Жителям Перми предложены на выбор три территории. Это долина реки Данилихи от дома №21 по улице Моторостроителей до дома №32 по улице Муромской, а также Парк культуры и отдыха в Кировском районе и сквер в 64 квартале эспланады, расположенный за «Театром-Театром». Отдать свой голос за понравившийся объект можно до 31 мая. На сегодняшний день уже проголосовали более 30 тысяч пермяков.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65