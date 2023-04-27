В Перми за гаражами нашли труп женщины

Фото: Подслушано Краснова Пермь

В пермском микрорайоне Краснова вечером 26 апреля нашли труп женщины. Как рассказали очевидцы, тело было за гаражами в неглубокой овощной яме между домами по адресам ул. Серебрянский проезд, 19 и ул. Уфимская, 16.

На фотографиях с места происшествия видно только женские ноги в черных красавках. Рядом работают правоохранители.

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, сейчас по факту обнаружения трупа проводится проверка. Видимых признаков насильственной смерти на теле нет.

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