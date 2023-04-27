В Перми ремонт платформы железнодорожного вокзала оценили в 10 млн рублей

Фото: Алиса СТАРОСТИНА
В Перми планируют отремонтировать платформы главного направления железнодорожного вокзала Пермь-2 на улице Ленина, 89. Соответствующий аукцион по поиску подрядчика объявлен на портале Госзакупок.
Заказчиком работ выступило ООО РТК, которое входит в группу РЖД. Максимальная цена контракта составляет 10,9 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить ремонтные работы до 1 июля.
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