В Перми ремонт платформы железнодорожного вокзала оценили в 10 млн рублей

Фото: Алиса СТАРОСТИНА

В Перми планируют отремонтировать платформы главного направления железнодорожного вокзала Пермь-2 на улице Ленина, 89. Соответствующий аукцион по поиску подрядчика объявлен на портале Госзакупок.

Заказчиком работ выступило ООО РТК, которое входит в группу РЖД. Максимальная цена контракта составляет 10,9 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить ремонтные работы до 1 июля.

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