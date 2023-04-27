Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 9:02

В Перми ремонт платформы железнодорожного вокзала оценили в 10 млн рублей

Работы планируется выполнить до 1 июля
Екатерина Оборина

Фото: Алиса СТАРОСТИНА

В Перми планируют отремонтировать платформы главного направления железнодорожного вокзала Пермь-2 на улице Ленина, 89. Соответствующий аукцион по поиску подрядчика объявлен на портале Госзакупок.

Заказчиком работ выступило ООО РТК, которое входит в группу РЖД. Максимальная цена контракта составляет 10,9 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить ремонтные работы до 1 июля.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65