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НовостиОбщество27 апреля 2023 8:33

В Перми 1 мая запретят розничную продажу алкоголя

В этот день отмечается Праздник Весны и Труда
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 1 мая, на территории Перми и Пермского края запретят продажу алкоголя. В этот день отмечается Праздник Весны и Труда. Ограничение вводится постановлением краевого Правительства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

За нарушение условий и мест розничной продажи алкогольной продукции грозит административный штраф. Для должностных лиц предусмотрен размер штрафа от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

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