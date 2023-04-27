Первый открытый конкурс «ЭКО-инициатива» стартует в Краснокамске при поддержке местного бизнеса

Фото: Уральский завод противогололедных материалов

Фонд поддержки местных инициатив «ЛЕТО» проводит первый открытый грантовый конкурс проектов «ЭКО-инициатива» в г.Краснокамске. Партнерами конкурса выступили предприятия «Уральский завод противогололедных материалов» и «Краснокамский ремонтно-механический завод», экотехнопарк «Буматика», Фонд поддержки местных инициатив «Территория успеха» и газета «Наш город Краснокамск».

«Ничего удивительного нет в том, что представители бизнеса занимаются решением общественно значимых вопросов и совместно с государственными или независимыми фондами курируют общественно значимые проекты, ставя в приоритет не только получение прибыли, но и положительные изменения в жизни территории, где располагается производство или офис, - считает генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв. - Важно, чтобы социальная позиция компании была не одноразовой акцией, а включалась в долгосрочную стратегию. Наше предприятие активно поддерживает различные инициативы в Пермском крае и, в частности, в Краснокамске. Кроме того, помимо улучшения экологических свойств продукции, мы стараемся развивать экологическую ответственность у сотрудников завода, вовлекая в экомероприятия - очистку берегов рек, раздельный сбор мусора. В этом году мы также планируем выступить партнерами Экофеста «Природа города», приуроченного к 300-летию Перми».