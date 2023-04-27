День города в Перми завершится пиротехническим спектаклем

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ярким завершением событий Дня города в Перми станет пиротехнический спектакль «Рожденные на Каме».

- Данный проект мы обдумывали уже давно – с начала прошлого года, - рассказал «Комсомолке» начальник департамента культуры и молодежной политики Перми Василий Головин. - Это будет не просто фейерверк¸ не пиротехническое шоу, а настоящий спектакль, отрежиссированный командой профессионалов, большое действие, в котором задействованы и пиротехника, и специально прописанная партитура, и визуальные эффекты. Будет использована и акватория Камы.

Пиротехнический спектакль пройдет на набережной Камы 12 июня в течение 20 минут – начнется в 23.40 и завершится в полночь.