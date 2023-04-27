Студенческую весну в Перми откроет Дмитрий Хрусталев

Фото: perm-300.ru

В Перми с 25 по 31 мая пройдет финал Российской Студенческой весны — одно из главных событий, приуроченных к 300-летию краевой столицы.

Открытие студенческой весны состоится 26 мая. Ведущим будет Дмитрий Хрусталев, известный по проектам Comedy Club, Comedy Woman и «Вечерний Ургант». Об этом на пресс-конференции по событиям мая рассказал Алексей Черников, вице-премьер правительства Пермского края.

Церемония открытия состоится на эспланаде у Театра-Театра. Также известно, что в номинации «Цирк» на Студвесне в качестве члена жюри будет Эдгард Запашный.

Финалисты из разных вузов страны будут бороться за награды в танцевальном, музыкальном и театральном конкурсах. Свое мастерство также покажут представители оригинального жанра.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65