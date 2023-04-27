Генпрокурор РФ посетит Пермь 10 мая

Фото: Генеральная прокуратура РФ
В Пермский край 10 мая приедет Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ожидается, что Игорь Краснов будет присутствовать на подведении итогов масштабной проверки, которая проходила в прокуратуре региона. Кроме того, он проведет прием граждан. Планируется принять несколько сот человек.
Отмечается, что таких масштабных проверок, как в этот раз, не было с 2014 года.
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