Генпрокурор РФ посетит Пермь 10 мая

Фото: Генеральная прокуратура РФ

В Пермский край 10 мая приедет Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ожидается, что Игорь Краснов будет присутствовать на подведении итогов масштабной проверки, которая проходила в прокуратуре региона. Кроме того, он проведет прием граждан. Планируется принять несколько сот человек.

Отмечается, что таких масштабных проверок, как в этот раз, не было с 2014 года.

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