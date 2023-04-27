В Прикамье завершены поиски пропавшей неделю назад 15-летней девушки

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Пермском крае завершены поиски 15-летней девушки из Кирова, которая пропала неделю назад. Школьницу нашли, она жива, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Где все это время она находилась, не уточняется.

Напомним, несовершеннолетняя пропала 21 апреля в Кирове. По информации волонтеров, девушка с темными волосами до пояса могла уехать из родного города в Прикамье.

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