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НовостиОбщество27 апреля 2023 5:15

В Прикамье завершены поиски пропавшей неделю назад 15-летней девушки

Ее нашли живой
Екатерина Оборина

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Пермском крае завершены поиски 15-летней девушки из Кирова, которая пропала неделю назад. Школьницу нашли, она жива, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Где все это время она находилась, не уточняется.

Напомним, несовершеннолетняя пропала 21 апреля в Кирове. По информации волонтеров, девушка с темными волосами до пояса могла уехать из родного города в Прикамье.

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