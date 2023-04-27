Отопительный сезон в Перми закончится 28 апреля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми с 28 апреля завершится отопительный сезон. ТСЖ и УК уже получили предупреждение об этом от департамента ЖКХ.

С приходом теплой погоды было выполнено условие для отключения отопления. В течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха превышала +8 градусов.

Объекты теплоснабжения переведут в летний режим. После этого будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей.

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