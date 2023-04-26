Пермяка осудили на 5,5 лет за взятку сотруднику колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Перми снова отправится в колонию за дачу взятки сотруднику исправительного учреждения. Об этом рассказали в региональном Следственном управлении СКР.

По версии следствия, осенью прошлого года пермяк условно-досрочно освободился из мест лишения свободы и дал взятку 20 тысяч рублей сотруднику колонии. Освободившийся хотел передать мобильные телефоны и зарядные устройства к ним своему знакомому, отбывающему наказание в данном учреждении.

Однако в момент передачи денег мужчина был задержан оперативными сотрудниками УФСБ. Оказалось, что конвоир действовал под контролем сотрудников УФСБ России по Пермскому краю.

Мотовилихинский районный суд Перми признал его виновным и приговорил к 5,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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