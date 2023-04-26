В Перми хотят открыть третий муниципальный приют для бездомных животных

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми планируют открыть новый муниципальный приют для бездомных животных. Он разместится на территории бывшего свинокомплекса в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На создание приюта в 2023 году из краевого бюджета выделена субсидия в 86,8 млн рублей, из городского – софинансирование в размере 877,3 тысяч рублей. На субсидию хотят оборудовать новую площадку МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев». Помещения намерены приспособить под приют уже этой зимой. На новой площадке разместят до 1,5 тысячи бездомных животных.

Напомним, сейчас в Перми есть два муниципальных приюта для содержания животных без владельцев. Они находятся на улице Соликамской, 271 и на улице Верхне-Муллинской, 106а. На сегодняшних день в них содержатся 475 и 462 животных соответственно.

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