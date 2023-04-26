В Прикамье огнеборцы продолжают бороться с природными пожарами

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Огнеборцы Пермского края продолжают бороться с природными пожарами. С начала весны на территории Прикамья ликвидировали 236 ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой травы на площади 321,9 га. При этом большинство из них произошли по вине человека, сообщили в краевом МЧС.

– В этом году уже зарегистрировано 20 лесных пожаров. Их общая площадь составила 27,9 га. Основной причиной стал переход огня с сухой травянистой растительности, рассказали в ведомстве.

В целях предупреждения нарушений требований пожарной безопасности сотрудники МЧС ведут мониторинг территорий с помощью беспилотных летательных аппаратов. Также специалисты ведомства ежедневно проводят профилактические рейды.

Жителей Прикамья просят соблюдать правила пожарной безопасности. Использование открытого огня и разведение костров для приготовления пищи необходимо проводить в специальных несгораемых емкостях – мангалах или жаровнях.

При обнаружении пожара необходимо сразу сообщить по телефонам: «01» (со стационарного телефона), «101» и «112» (с мобильного телефона).

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