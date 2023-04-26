В этом году в Кунгурском округе благоустроят три общественных пространства и семь дворов

Фото: Правительство Пермского края

В Кунгурском округе приступили к благоустройству трех общественных пространств. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сейчас начались работы в «Сквере здоровья» на улице Ситникова в Кунгуре. На территории обустроят места для тихого отдыха с навесами и качелями, обновят пешеходные дорожки и освещение. Еще здесь появятся спортивная и детская площадки, и проведут озеленение. В прошлом году проект стал победителем Всероссийского голосования. Выбор в его пользу сделали более 11,8 тысяч жителей округа.

Продолжается благоустройство «Сквера семьи, любви и верности» у церкви Успения Пресвятой Богородицы. Здесь установят памятник святым Петру и Февронии и арку с колоколами, проведут озеленение. Работы планируется завершить этим летом.

В селе Моховое идет преобразование общественной территории, расположенной возле центра досуга по улице Ленина. В планах обустроить подъезд к культурному учреждению.

Также на территории Кунгурского округа благоустроят семь дворов - на улицах Мамонтова, 19, Просвещения, 10, Труда, 55, 53а, Карла Маркса, 30 и 43а в Кунгуре, а также в поселках Комсомольский по улице Ленина, 13 и Моховое по улице Ленина, 8 и 10. Подрядчикам предстоит обновить пешеходные дорожки и проезды, установить скамейки и урны, организовать освещение.

Как отмечал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, нужно использовать все возможности для благоустройства общественных пространств, так как это влияет на комфорт жизни людей. Также главам территорий необходимо держать на строгом контроле сроки и качество реализации проектов.

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