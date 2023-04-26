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НовостиОбщество26 апреля 2023 13:14

В Перми с 28 апреля до 1 мая перекроют движение транспорта по улице Боровой

Причина – благоустройство участка дороги
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 28 апреля временно перекроют движение транспорта по улице Боровой. Речь идет об участке, расположенном между улицами Папанинцев и Академика Павлова. Ограничение будет действовать до 10 утра 1 мая, сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

Ограничение связано с асфальтированием данного участка дороги. Благоустройство проводится после завершения строительно-монтажных работ по выносу сетей водоснабжения и водоотведения для новой краевой музыкальной школы.

Автомобилистов просят быть более внимательными, а также заранее планировать маршрут следования и выбирать пути объезда.

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