В Перми 27 апреля отключат светофоры на двух перекрестках

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 27 апреля, на двух перекрестках в центре Перми временно отключат светофоры. Это связано с профилактическими работами, сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

С 9.00 до 12.00 часов станет нерегулируемым перекресток бульвар Гагарина – Южная дамба. Кроме того, в период с 10.00 до 12.00 часов не будет работать и светофор на пересечении улиц Ленина и Хохрякова.

Водителям рекомендуется быть внимательнее, а также снижать скорость и руководствоваться правилами дорожного движения.

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