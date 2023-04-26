Власти Прикамья могут выкупить здание кинотеатра «Кристалл» за 370 млн рублей

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Региональные власти планируют приобрести здание бывшего кинотеатра «Кристал» по Комсомольскому проспекту, 53. На эти цели будет выделено 370 млн рублей. Об этом сообщает Business Class.

Здание могут выкупить полностью, а ранее планировалась только покупка отдельных помещений. «Кристалл» рассматривают для размещения Дома молодежи. В нем могут появиться коворкинг, студия молодежного телевидения, зал для игр КВН и других мероприятий.

Также в здание может переехать Пермская синематека, которая сейчас находится в киноцентре «Премьер» по улице Пионерской, 17.

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