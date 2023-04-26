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НовостиОбщество26 апреля 2023 12:08

Власти Прикамья могут выкупить здание кинотеатра «Кристалл» за 370 млн рублей

Там хотят открыть молодежный центр
Лела Минадзе
Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

Региональные власти планируют приобрести здание бывшего кинотеатра «Кристал» по Комсомольскому проспекту, 53. На эти цели будет выделено 370 млн рублей. Об этом сообщает Business Class.

Здание могут выкупить полностью, а ранее планировалась только покупка отдельных помещений. «Кристалл» рассматривают для размещения Дома молодежи. В нем могут появиться коворкинг, студия молодежного телевидения, зал для игр КВН и других мероприятий.

Также в здание может переехать Пермская синематека, которая сейчас находится в киноцентре «Премьер» по улице Пионерской, 17.

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