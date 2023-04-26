В Перми подростки сорвали и растоптали флаг России

Всех виновников вандализма с российским триколором уже установили. Фото: Иван Макеев

Кощунственный поступок совершили несколько подростков в микрорайоне Рабочий поселок в Перми. Школьники забрались на закрытую территорию детского садика и начали сначала разбрасывать там игрушки на верандах, а потом забрались на входной козырек, сорвали российский триколор, установленный над зданием, и начали топтать его.

Эти события произошли 19 апреля, но только спустя неделю в полиции прокомментировали случившееся:

- В отдел полиции Мотовилихинского района поступило заявление от сотрудника одного из дошкольных учреждений о том, что на веранде беспорядок, - сообщает телеграмм-канал «Полиция Прикамья». - В ходе просмотра видеокамер было установлено, что 15 апреля на территорию детского сада проникли неизвестные подростки. Один из них сорвал со здания флаг, другой стал топтать его.

Личности всех несовершеннолетних уже установлены. В отношении их родителей составлены протоколы о «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», а сами школьники будут поставлены на профилактический учет.

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