В Каменном городе появился быстрый интернет

. Фото: Виктор Правдин

В одном из популярных туристических мест Пермского края – Каменном городе – запустили 4G-покрытие. Новая базовая станция МегаФона обеспечит любителей природы и путешественников из других регионов уверенным сигналом и быстрым интернетом на средней скорости 45 Мбит/с.

Каменный город расположен в 200 км от Перми недалеко от поселка Шумихинский. Уникальный памятник природы состоит из скального массива, прорезанного глубокими трещинами, которые напоминают улицы заброшенного города. Необычное место не раз становилось декорациями к российским фильмам. Здесь проходили съемки исторической драмы «Сердце Пармы» и мистического сериала «Территория», основанного на коми-пермяцкой мифологии.

- В этом году Пермь отмечает 300-летний юбилей, что привлечет в наш край туристов из разных уголков страны. Помимо мероприятий, которые пройдут в столице, уверен, что гости захотят посетить известные туристические места и природные достопримечательностями края, в числе которых находится и Каменный город. Благодаря развитию сети путешественники смогут поделиться эмоциями, отправить в социальные сети фото и видео уникальных видов здесь и сейчас, – отмечает директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

Скоростной выход в интернет также доступен в популярных у путешественников локациях – архитектурно-этнографическом музее Хохловка, Кунгурской пещере и многих других.