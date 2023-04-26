В Перми строительство детского реабилитационного центра оценили в 1 млрд рублей

Фото: администрация Перми

В Перми объявлен конкурс на строительство детского реабилитационного центра. Его планируют возвести на улице Маршала Жукова, 39 на территории микрорайона Камская долина. Информация об этом размещена на портале Госзакупок.

Согласно условиям технического задания, подрядчику предстоит перенести расположенные на участке надземные сети ЛЭП, а также вырубить существующие деревья.

К работам необходимо приступить в начале июня этого года. Завершить строительство объекта планируется до 5 сентября 2025 года. Максимальная цена контракта составляет 1,01 млрд рублей.

Площадь трехэтажного здания детского реабилитационного центра составит около 7,6 тыс. квадратных метров. Здание будет иметь Г-образную форму. Центр будет рассчитан на 80-100 койко-мест. Пациенты смогут получить услуги как в условиях дневного пребывания, так и временного проживания.

Детский реабилитационный центр в Перми планируется возвести в рамках концепции развития правого берега Камы. Также в Камской долине в медицинском кластере разместится онкологический центр и научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65