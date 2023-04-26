Власти Пермского края предупредили о мошенниках, предлагающих службу в армии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Пермского края предупредили о мошенниках, вербующих мужчин в армию. Информация об этом появилась в соцсетях в группах администраций Березников, Губахинского, Очерского, Ганского округов и других муниципалитетов.

Среди мошенников встречаются различные фирмы-посредники. «Они приглашают жителей Пермского края на контрактную службу, обещают различные суммы выплат, переезд на службу в другие регионы за свой счет. Законодательно деятельность подобных фирм никак не регулируется, что не исключает мошеннических схем», — говорится в сообщении.

Власти Прикамья уточняют, что поступить на службу можно только официальными способами. К ним относятся:

- личное обращение с заявлением в пункт отбора или военный комиссариат по месту жительства;

- подача заявления в личном кабинете гражданина на сайте МО РФ (службапоконтракту.рф);

- подача заявления через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на портале «Госуслуг».

Информацию о службе по контракту можно узнать по телефону горячей линии 117.

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