В Пермском крае простились с известной журналисткой и телеведущей

Ушла из жизни Светлана Чашечкина.

В Перми 26 апреля простились с журналисткой, телеведущей, руководителем березниковского телевидеоцентра в 90-е годы Светланой Чашечкиной. С 2018 года она работала в Пермском аграрно-технологическом университете.

Под руководством СветланыВладимировны карьеру начинали многие журналисты Березников, сотрудники пресс-служб и рекламных агентств. Коллеги отзываются о ней, как о жизнерадостном, отзывчивом человеке, профессионале своего дела.

«Уход Светланы Владимировны из жизни – невосполнимая утрата», - оставляют сообщения знакомые журналистки в социальных сетях.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования семье Светланы Чашечкиной.

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