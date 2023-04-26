В Пермском крае вопросы службы по контракту можно решить по новому номеру 117

Служба в армии
Фото: Григорий КУБАТЬЯН
По сообщению краевого министерства информационного развития, у жителей Прикамья с 26 апреля появилась возможность задать все интересующие вопросы о военной службе по контракту с помощью единого бесплатного федерального номера «117».
Телефон горячей линии работает каждый будний день с 9:00 до 18:00.
Позвонив по номеру «117» можно узнать: о порядке поступления на военную службу; перечне необходимых документов, положенном денежном довольствии; какие единовременные выплаты, социальные льготы и гарантии положены при подписании контракта.
Подать заявку на военную службу по контракту можно несколькими способами:
- на портале «Госуслуги» в разделе «Запись в добровольцы или поступление на военную службу по контракту» по ссылке contract.gosuslugi.ru;
- в личном кабинете на сайте Минобороны России (Службапоконтракту.рф);
- в военном комиссариате по месту жительства или пункте отбора на военную службу по контракту в Перми (ул. Монастырская, 53Б, тел. 8 (342) 237-57-20).
По вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу продолжает работать единый номер информационно-справочной службы 122. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы на сайте объясняем.рф
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