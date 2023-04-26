В Пермском крае вопросы службы по контракту можно решить по новому номеру 117

Служба в армии Фото: Григорий КУБАТЬЯН

По сообщению краевого министерства информационного развития, у жителей Прикамья с 26 апреля появилась возможность задать все интересующие вопросы о военной службе по контракту с помощью единого бесплатного федерального номера «117».

Телефон горячей линии работает каждый будний день с 9:00 до 18:00.

Позвонив по номеру «117» можно узнать: о порядке поступления на военную службу; перечне необходимых документов, положенном денежном довольствии; какие единовременные выплаты, социальные льготы и гарантии положены при подписании контракта.

Подать заявку на военную службу по контракту можно несколькими способами:

- на портале «Госуслуги» в разделе «Запись в добровольцы или поступление на военную службу по контракту» по ссылке contract.gosuslugi.ru;

- в личном кабинете на сайте Минобороны России (Службапоконтракту.рф);

- в военном комиссариате по месту жительства или пункте отбора на военную службу по контракту в Перми (ул. Монастырская, 53Б, тел. 8 (342) 237-57-20).

По вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу продолжает работать единый номер информационно-справочной службы 122. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы на сайте объясняем.рф

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru