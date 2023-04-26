В День города группа Reflex выступит за 943 тысячи рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми 12 июня в День города выступит поп-группа Reflex. Контракт уже заключен. Из городского бюджета на 40-минутное выступление коллектива выделят 943 тысячи рублей.

Послушать Reflex можно будет во время празднования на эспланаде. Группа будет петь не под фонограмму, использовать ее можно будет только для инструментального сопровождения песен.

Ранее мы рассказывали, какие еще артисты приедут в День города. Это Zivert, DJ Smash, Татьяна Овсиенко, «Иванушки International», Ваня Дмитриенко, Денис Клявер, Александр Айвазов и Filatov & Karas.

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