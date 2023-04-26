Глава Прикамья провел инспекцию ключевых дорожных строек Перми

Фото: Правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 25 апреля проинспектировал строительство четырех ключевых дорожных объектов в Перми. Реализация масштабных проектов позволит соединить разные районы и дать новый импульс развития опорной транспортной сети города.

Свой инспекционный выезд глава региона начал с посещения объектов, которые возводятся в рамках второго и третьего этапов на ул. Строителей. На этих стадиях проект предполагает строительство двух путепроводов: над ж/д путями, ведущими в ремонтное депо ОАО «РЖД», а также над улицей Локомотивной в районе выезда на площадь Гайдара. Одновременно под Транссибирской магистралью строители ведут работы по возведению двух тоннелей в створе улиц Вишерской и Углеуральской.

На ул. Углеуральской процент готовности выше. Здесь полностью завершили работы по устройству грунтоцементных свай, переустройству контактной сети ОАО «РЖД», обустройству защитного экрана одного из тоннелей. Сейчас идут работы на втором направлении тоннеля. В районе нового путепровода, который находится в месте примыкания улиц Вишерской и Барамзиной, ведется монтаж будущих подпорных стен, обустраиваются слои дорожной одежды.

В рамках третьего этапа полным ходом продолжаются работы по строительству путепровода над ул. Локомотивной. Строители выполняют укрупнительную сборку металлоконструкций балок пролетного строения, укладку их на опоры.

Первый этап возведения ул. Строителей завершили в 2021 году. Проект перехода «Ул. Строителей – площадь Гайдара» предполагает строительство автомагистрали протяженностью 7,2 км. Он входит в число крупнейших объектов программы «Пермь-300» в сфере транспортной инфраструктуры.

Еще одна масштабная дорожная стройка ведется в Индустриальном районе Перми. Дмитрий Махонин осмотрел площадку строительства дополнительного выезда с промузла в Осенцах. Проект реализуется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас основные работы на этом объекте направлены на возведение девятипролетного путепровода над железнодорожными путями, который соединит ул. Промышленную с основным ходом дороги и выездом на Нестюковский тракт. Строители уже завершили возведение всех опор, монтируют балки. В течение лета пройдут работы по устройству пролетов, которые включат укладку дорожных слоев, обустройство проезжей части. Монтаж путепровода планируется завершить в середине лета этого года.

Параллельно с работами по возведению путепровода компания «ТехДорГрупп» начала устройство третьей оси Нестюковского тракта, впереди предстоит укладка щебеночного основания дороги. Уже этим летом здесь появится асфальтобетонное покрытие. Кроме того, дорожные строители ведут работы по устройству кольцевого пересечения со стороны ул. Промышленной.

Не менее масштабные работы сейчас развернулись на ш. Космонавтов, где на стадии реализации находится первый этап работ по продлению ул. Крисанова. Он предполагает строительство транспортной развязки на пересечении ул. Столбовой и шоссе Космонавтов. Ее планируется завершить в 2024 году. Сейчас строители продолжают переустройство инженерных сетей, а также приступили к возведению путепровода.

В рамках второго этапа начнется строительство четырехполосного участка ул. Крисанова от ул. Пушкина до ул. Столбовой, а также пятипролетного моста над рекой Данилиха. Ввод дорожного объекта запланирован на 2025 году.

Общая протяженность новой дороги составит 2,3 км. Стоимость проекта составляет около 7,9 млрд рублей, из которых 5,4 млрд рублей - средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита.

По итогам выезда Дмитрий Махонин отметил особую роль подрядчиков как из Пермского края, так и других регионов страны. Все они имеют колоссальный опыт по возведению дорожных объектов такого уровня сложности.

«Подрядные организации имеют запас по ресурсам, в том числе людским, у них есть вся необходимая техника. Поэтому на сегодняшний день рисков не видим, рассчитываем, что работы выполним не просто в срок, а с опережением графика», – подчеркнул глава региона.

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