Пермяки могут помочь с изготовлением маскировочных сетей для бойцов

Фото: правительство Пермского края

С 25 апреля в Перми стартовала акция «Защитим защитников». Принять в ней участие могут все желающие. В рамках акции изготавливают маскировочные сети, которые потом отправляют в зону спецоперации.

В библиотеке им. Горького, в Доме офицеров и в Доме народного творчества «Губерния» на стендах размещены сети, в которые каждый может вплести ленточку. Так, все ленточки соединятся и образуют единое защитное полотно.

Маскировочные сети на передовой очень нужны. Их используют, чтобы скрыть бойцов, вооружение, военную технику и другие важные объекты.

Акция «Защитим защитников» продлится до 25 мая. Принять в ней участие можно в любое время в рамках режима работы учреждений.

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