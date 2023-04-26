Пермяк до смерти избил мужа бывшей супруги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми арестовали 60-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве. Подробнее о случившемся рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, 18 апреля этого года обвиняемый пришел в квартиру к бывшей супруге. Там он набросился с кулаками на ее мужа. От множественных ударов по голове и телу, он скончался на месте.

На допросе обвиняемый пояснил, что пошел на преступление, потому что ранее его 39-летний сын пострадал из-за убитого мужчины и получил телесные повреждения.

Сейчас следствие продолжается.

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