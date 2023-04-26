В Перми участок улицы Карпинского, огибающий новый зоопарк, ждет реконструкция

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми выберут подрядчика, который разработает проектную документацию для реконструкции улицы Карпинского. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на горадминистрацию.

Речь идет об участке Карпинского от Архитектора Свиязева до Космонавта Леонова. Он огибает строящийся зоопарк и Парк Победы, в котором обустроят открытый спортивный объект. Отмечается, что на сегодняшний день выезда с Карпинского на улицу Космонавта Леонова в этом месте нет, но его намерены организовать.

Сейчас идет подготовка к отбору подрядчика. Необходимая для его проведения документация находится на согласовании в Центре организации закупок.

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