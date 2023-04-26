В Прикамье без вести пропал 18-летний парень в темно-зеленой куртке

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Пермском муниципальном округе пропал 18-летний Илья Павлов из Гамово. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». С 20 апреля он перестал выходить на связь. Предполагается, что он может находиться в Перми.

Названы приметы пропавшего. Его рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в темно-зеленую короткую куртку, черные джинсы и черно-красные кроссовки. С собой взял черный рюкзак и большие белые наушники.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Ильи Павлова, просят звонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

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