В Прикамье осудят лихача, который влетел в машину «скорой»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На федеральной трассе «М-7 «Волга» на территории Краснокамского городского округа 18 ноября прошлого года произошло смертельное ДТП. Столкнулись иномарка и машина скорой помощи.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя легковушки. Его обвинили в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся со «скорой». Водитель спецмашины, два медика и 75-летняя пациента получили множественные ушибы и переломы. Позднее от полученных травм пенсионерка скончалась в больнице. Виновник тоже получил травмы.

Это ДТП спровоцировало еще одно происшествие. «Лада Гранта», которая двигалась в попутном направлении за «скорой», тоже получила значительные механические повреждения.

Уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

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