Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 апреля 2023 14:09

В Пермском крае лесной пожар перекинулся на дом

Причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем
Лела Минадзе
Фото: ВКонтакте/Ильинский в оnline

Фото: ВКонтакте/Ильинский в оnline

Очередной лесной пожар произошел на территории Пермского края. На этот раз в Ильинском городском округе. В местных пабликах в соцсетях появились кадры с места ЧП.

Огонь вспыхнул вблизи телевышки в поселке Ильинский. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Очевидцы на месте сообщают, что огонь перекинулся на близлежащую постройку.

В ГУ МЧС по Пермскому краю информацию о пожаре подтвердили. Подробности произошедшего уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Прикамье на 7 га загорелись дрова и трава

Сейчас по факту пожара проводятся проверки (подробнее...)