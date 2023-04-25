В Пермском крае лесной пожар перекинулся на дом

Фото: ВКонтакте/Ильинский в оnline
Очередной лесной пожар произошел на территории Пермского края. На этот раз в Ильинском городском округе. В местных пабликах в соцсетях появились кадры с места ЧП.
Огонь вспыхнул вблизи телевышки в поселке Ильинский. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Очевидцы на месте сообщают, что огонь перекинулся на близлежащую постройку.
В ГУ МЧС по Пермскому краю информацию о пожаре подтвердили. Подробности произошедшего уточняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Прикамье на 7 га загорелись дрова и трава
Сейчас по факту пожара проводятся проверки (подробнее...)