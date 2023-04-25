В Пермском крае лесной пожар перекинулся на дом

Фото: ВКонтакте/Ильинский в оnline

Очередной лесной пожар произошел на территории Пермского края. На этот раз в Ильинском городском округе. В местных пабликах в соцсетях появились кадры с места ЧП.

Огонь вспыхнул вблизи телевышки в поселке Ильинский. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Очевидцы на месте сообщают, что огонь перекинулся на близлежащую постройку.

В ГУ МЧС по Пермскому краю информацию о пожаре подтвердили. Подробности произошедшего уточняются.

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