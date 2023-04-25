Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 апреля 2023 13:40

В Прикамье на 7 га загорелись дрова и трава

Сейчас по факту пожара проводятся проверки
Лела Минадзе
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В селе Трун Чернушинского городского округа 25 апреля произошел крупный пожар. О нем рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 13:35. К месту происшествия выехали 25 человек личного состава и 8 единиц техники. Оказалось, что горели сухая трава и отходы деревообработки.

Полностью потушить пожар удалось в 17:20. Его площадь составила 7 га. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В МЧС напоминают, что при обращении с огнем нужно соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звонить на «01» или «101».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65