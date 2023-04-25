В Прикамье на 7 га загорелись дрова и трава

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В селе Трун Чернушинского городского округа 25 апреля произошел крупный пожар. О нем рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 13:35. К месту происшествия выехали 25 человек личного состава и 8 единиц техники. Оказалось, что горели сухая трава и отходы деревообработки.

Полностью потушить пожар удалось в 17:20. Его площадь составила 7 га. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В МЧС напоминают, что при обращении с огнем нужно соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звонить на «01» или «101».

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