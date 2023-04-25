В 1 квартале 2023 года бизнесу предоставлено более 50 млрд рублей льготных инвесткредитов

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В первом квартале 2023 года Сбербанк предоставил корпоративным клиентам льготные кредиты на инвестиционные цели на сумму более 50 млрд рублей.

Больше всего средств на инвестиционные проекты получили сельхозтоваропроизводители и переработчики продукции АПК в рамках программы Минсельхоза РФ №1528. По ней Сбербанк заключил с предприятиями отрасли АПК более 1180 договоров на общую сумму более 36 млрд рублей.

Другим популярным направлением льготного инвесткредитования стала программа Минэкономразвития РФ № 1764. За первые три месяца 2023 года Сбербанк выдал по ней бизнесменам 14,5 млрд рублей по 750 договорам. Программа в основном востребована предприятиями обрабатывающей промышленности, а также компаниями, которые заняты транспортировкой и хранением.

«В 2023 году государство увеличило объём программ льготного инвестиционного кредитования и расширило перечень отраслей, предприятия которых могут воспользоваться такими кредитами. Сбербанк был и остаётся основным проводником господдержки, а инвесткредиты становятся драйвером для развития всей экономики страны. В этом году Сбербанк предоставил бизнесу уже более 50 млрд рублей на инвестиционные цели: покупку сельхозтехники для обеспечения россиян урожаем, обновление коммунальной инфраструктуры в городах и посёлках, совершенствование оборудования на обрабатывающих предприятиях для повышения их производительности и другие проекты», - отметил Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.