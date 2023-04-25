Пермские ученые доказали эффективность заживления ран с помощью мази с керосином

Фото: Пермский Политех

Ученым Пермского Политеха удалось доказать эффективность заживления ран с помощью мази с керосином. Они проверили лечебные свойства нефтепродуктов из западносибирской нефти и выяснили, какие фракции на основе керосина наиболее эффективно заживляют раны и снимают воспаление. Подробности рассказали в пресс-службе вуза.

С начала пермские ученые с помощью лабораторного оборудования выделили фракции керосина. На их основе они приготовили мазевые композиции. После этого провели скрининговые исследования на лабораторных белых половозрелых крысах. Средства наносили на стопы грызуна.

Результаты исследований показали, что наиболее эффективно с задачей справились все три образца. Отек удалось снять на 50% быстрее по сравнению с мазевой основой. Ученые также выяснили, что чем тяжелее фракции керосина содержатся в мази и чем выше температура их кипения, тем эффективнее действуют композиции.

Благодаря исследованию пермских учёных удалось выделить полезные фракции керосина, а также подтвердить их фармакологическую эффективность. По их мнению, это определит наиболее перспективные вещества для создания препаратов, которые помогут в заживлении ожогов, порезов, огнестрельных ранениях и других лечебных целях.

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