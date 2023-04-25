Мэр Перми Алексей Демкин сократил число своих заместителей

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Глава Перми Алексей Демкин принял решение сократить должность своего заместителя. Речь идет о Викторе Агееве — руководителе блока «Управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием».

Как сообщает Business Class, этот блок будет расформирован, а подведомственные Виктору Агееву подразделения перераспределят между другими заместителями.

Всего в рамках оптимизации аппарата мэрии количество заместителей уменьшилось с девяти до шести. Отмечается, что сокращение положительно влияет на руководящие процессы и сокращает лишние расходы городского бюджета.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65