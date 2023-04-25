Мэр Перми Алексей Демкин сократил число своих заместителей

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Глава Перми Алексей Демкин принял решение сократить должность своего заместителя. Речь идет о Викторе Агееве — руководителе блока «Управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием».
Как сообщает Business Class, этот блок будет расформирован, а подведомственные Виктору Агееву подразделения перераспределят между другими заместителями.
Всего в рамках оптимизации аппарата мэрии количество заместителей уменьшилось с девяти до шести. Отмечается, что сокращение положительно влияет на руководящие процессы и сокращает лишние расходы городского бюджета.
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