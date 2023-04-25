В Волго-Вятском регионе чаще всего открывают бизнес в сфере розничной торговли

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По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) в первом квартале 2023 года безусловным лидером по количеству регистраций бизнеса на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка стала розничная торговля, на втором месте оказалась сфера перевозки пассажиров и грузов, а на третьем – специализированные строительные работы. В десятку также вошли оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, строительство зданий, общепит, оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт, персональные услуги и разработка программного обеспечения.

«В первом квартале 2023 года каждый третий бизнес в России регистрировали в сфере розничной торговли. Она традиционно остается одной из самых популярных для тех, кто решает завести свое дело. Однако с 2022 года мы зафиксировали тренд на увеличение числа субъектов малого бизнеса в совсем другой сфере. Речь о разработке компьютерного ПО и сопутствующих услуг. По итогам прошлого года она стала лидером по приросту зарегистрированных бизнесов. И первый квартал 2023 года подтвердил эту тенденцию: в сравнении с первыми тремя месяцами 2022 года сфера IT прибавила 13% и также стала номером 1 по приросту», – рассказал исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.

«На территории Волго-Вятского банка Сбербанка розничная торговля остается одной из самых популярных сфер для тех, кто открывает свое дело. В пятерку лидеров также вошли специализированные строительные работы и строительство зданий – одни из ключевых сфер поддержки команды Волго-Вятского банка Сбербанка. Из нового – тренд на увеличение числа субъектов малого бизнеса в сфере разработки компьютерного ПО и сопутствующих услуг», - отметил Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

По данным аналитиков Деловой среды, соотношение мужчин и женщин в бизнесе на территории республик Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Пермского края, Владимирской, Кировской и Нижегородской областей составило 61% и 39% соответственно. При этом женщины чаще открывали бизнес в сфере розничной торговли, оптовой торговли и операций с недвижимым имуществом, а мужчины в сфере розничной торговли, перевозки грузов и пассажиров, а также строительных работ.

В первые три месяца 2023 года также сохранился тренд на омоложение бизнеса – 47% всех, оформивших свое дело в этот период на территориях присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка, это люди в возрасте от 18 до 35 лет. Данное возрастное соотношение характерно для всех регионов страны практически в равной степени.

По данным исследования среди регионов наибольший прирост по регистрациям бизнеса за первые три месяца 2023 года в сравнении с первым кварталом 2022 года показали Ивановская область (+ 21%), Алтайский край (+ 15%) и Волгоградская область (+ 4%). Для исключения эффекта низкой базы здесь были рассмотрены регионы, у которых количество регистраций бизнеса превысило 250.

Также исследование показало, что почти 85% предпринимателей в первом квартале 2023 года сделали выбор в пользу регистрации ИП, а не ООО. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 3%. Как и в прошлом году наибольший процент ООО был оформлен в Москве. Здесь на долю этой формы организации бизнеса приходится 30%, тогда как в остальных регионах среднее значение – 14%.

Для подсчета данных «Деловая среда» проанализировала порядка 30 тысяч ИП и ООО, которые были открыты в 2023 году с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета. Сервис позволяет подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП) или обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем, а также открыть счёт без визита в банк.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.